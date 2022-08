L'une des plus hautes bases nautiques d'Europe est en Savoie

Comme une oasis au milieu de montagnes abruptes, un immense lac remplit de neige et de glace l'hiver est accessible seulement cinq mois dans l'année. En kayak ou en pédalo, à la force des mollets ou des bras, vous êtes sur l'une des bases nautiques les plus hautes d'Europe, à 1 974 mètres d'altitude. Pour la première fois de sa vie, Raymonde, 83 ans, navigue sur le lac du Mont-Cenis. A peine 20 degrés dans l'air, les conditions ici s'avèrent particulières. Par ailleurs, la baignade est strictement interdite. Mais qu'importe, ces eaux émeraude plaisent aux vacanciers. Deux kilomètres plus loin, les gorges de Savalin attirent Anna, Mayrah et Victor, originaires de Toulouse. "C'est magique. On peut dire que c'est une beauté comme on n'attendrait pas d'un lac artificiel", "quand on habite en ville on a rarement l'occasion d'être à côté de l'eau et le silence. C'est très beau", confient-ils. L'endroit est comme un refuge, et presque seul au monde en Haute Maurienne. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand