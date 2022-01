L’une des plus vieilles drogueries de France se trouve à Strasbourg

Dans la vitrine, des objets du quotidien, pratiques, utiles et souvent indispensables. A l'intérieur, les rayonnages s'étirent jusqu'au plafond avec de petites merveilles à dénicher. La Droguerie du Cygne est présente dans cette rue historique de Strasbourg depuis 154 ans. On y trouve absolument de tout. Une petite caverne d'Ali Baba pour les nouveaux clients ou les habitués. Une boutique au juste prix. Depuis peu, Diane Meyer-Stub a pris la succession de sa maman à la tête de la Droguerie du Cygne. Elle adapte ses marges à ses produits et a ses astuces pour limiter les augmentations sur les étiquettes de certains articles. Parmi les milliers de références, de nombreux produits en circuit-court, une solution pour des prix de vente très attractifs. La jeune patronne connaît les moindres recoins du magasin familial. Elle y a grandi. "Effectivement, il y a une âme et une histoire dans le temps", explique-t-elle. Diane remet au goût du jour les bonnes idées d'autrefois pour faire des économies. Des objets qui font le charme et l'attrait de cette boutique plus que centenaire. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre