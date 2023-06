Lunettes de soleil, l'occasion de faire des économies

À première vue, toutes ces lunettes de soleil se ressemblent. Mais à y regarder de plus près, ces montures sont de seconde main. Tout commence dans le petit atelier de cette enseigne où l'on reçoit des lunettes en mauvais état. Rémi Brizard en répare plusieurs dizaines par jour. Il remet à neuf d'anciennes paires utilisées par des clients. Il est très difficile de recycler des lunettes alors cela évite de les jeter. En plus, toutes les montures sont réparables. Les branches sont chauffées, quelques manipulations et les voilà comme neuves. Une fois réparées, elles sont vendues entre 39 et 89 euros la paire. Et à les essayer, une cliente ne voit pas la différence. Écoresponsable, l'initiative attise la curiosité des clients. Presque neuf, moins cher, mais cela vaut-il le coup d'acheter des lunettes d'occasion ? Rassurez-vous, les opticiens ont l'obligation de vous fournir des verres protecteurs même en seconde main. D'ici quelques années, l'enseigne veut même proposer des lunettes optiques d'occasion. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin