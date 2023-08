Lunettes d'occasion : les Français s'y mettent

Ces lunettes de soleil de grandes marques semblent neuves, pourtant, elles ont déjà été portées. Mais elles sont en vente au milieu des autres modèles. Cela fait deux mois que cette enseigne nationale d'optique teste la revente des lunettes solaires d'occasion. Les lunettes déposées vont être traitées pour redonner de l'éclat à la monture, ou même changer les verres. C'est toujours avec l'objectif de garder un bon rapport qualité-prix. Mais encore faut-il que les porteurs de lunettes de soleil prennent l'habitude de les recycler. Dans cette enseigne, les montures de lunettes correctrices ne sont pas encore revendues. Mais certains opticiens indépendants, proposent déjà des lunettes de vue sur des montures d'occasion. À Strasbourg (Bas-Rhin), Romain Corato restaure et revend, depuis neuf ans déjà, des montures pour tous les verres. Les prix et le geste antigaspillage séduisent bien sûr les clients, mais la lunette d'occasion, c'est aussi la possibilité de retrouver des modèles plus anciens. TF1| Reportage V. Dietsch, G. Gruber, M. Doux