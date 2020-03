L'Europe face au coronavirus : tous les pays se protègent comme ils peuvent

L'Europe est le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus. Il a tué plus de 2 300 Européens. Sur l'ensemble de leur territoire, vingt pays ont déjà renvoyé leurs enfants faire la classe à la maison. Des mesures aux frontières extérieures devraient être annoncées, même si aucune politique globale à l'échelle de l'Union européenne n'a encore été mise en place.