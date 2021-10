L'Unità, un marché typique au cœur de Rome

Rome dort encore mais au marché couvert de l'Unità, les primeurs dressent leurs étals. "Je fais comme à mon habitude, je trie les fruits selon leurs couleurs", lance l'un d'eux. Le soleil se lève sur le quartier bourgeois de Prati et les premiers clients sont déjà là. Même si on est en Italie, l'Unità se distingue par son calme. Ce marché unique presque centenaire a vu passer des générations de primeurs. Parmi eux, Vittorio, 80 ans. Avant lui, sa mère et sa grand-mère y travaillaient. Il nous fait plonger dans l'histoire de cet endroit. Depuis sa création, le marché de l'Unità est prisé pour ses beaux produits. Peter, lui, préfère les dévorer avec son appareil photo. "Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment de l'art", se réjouit-il. Ce touriste hollandais vient souvent à Rome. Il est amoureux de cet endroit. Ici, les fruits prennent un bain de soleil grâce aux nombreux vitraux sur le toit. Selon les Romains, c'est l'un des plus beaux marchés de la capitale.