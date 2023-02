L'urgence au plus près de l'épicentre

Des centaines de rescapés ont investi ce terrain vague. Un camp de fortunes où au moins ils ne risquent pas leurs vies à cause des répliques. Notre équipe est accueillie par Sefa et les siens, des Syriens qui ont fui la guerre. Depuis 48 heures, l'angoisse ne les quitte plus. Désormais, une simple bâche leur fait office de toit, avec un poêle à l'intérieur où s'entassent une vingtaine de rescapés. Et lorsque nous leur demandons ce qui est le plus dur, la réponse ne se fait pas attendre. "C'est le froid ! Nous n'avons plus de bois pour se chauffer", nous confie la mère de famille. Pour tous les survivants, se nourrir est devenu primordial. Mais à cause de routes enneigées, les secours tardent à arriver. Kahramanmaras n'est plus qu'un champ de ruines. La moitié de la ville est réduite en poussière. Sur des images vues du ciel, on peut voir une succession d'immeubles éventrés pour ceux qui sont encore debout. Il y a une heure, le président turc, Tayyip Erdogan, est arrivé sur place en signe de soutien direct à la population alors que la lenteur des secours commence à attiser la colère. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Hacala, H. Dreyfus