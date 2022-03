L'usine Michelin de Cholet contrainte de fermer

Alors que ce vendredi matin, l'usine Michelin de Cholet (Maine-et-Loire) était encore en pleine activité, à 13h, les lignes de production ont été arrêtées. Pour cause, l'usine à besoin de noir de carbone qui vient de Russie et la guerre bloque l'approvisionnement. L'usine sera donc fermée jusqu'à mardi matin. Les salariés ont appris la nouvelle jeudi. Ils doivent par conséquent s'organiser. Les syndicats craignent aussi que les périodes de fermeture se multiplient si la guerre entre la Russie et l'Ukraine se prolonge : "la direction a laissé entendre qu'il ne voyait pas le bout du tunnel. Bien sûr que c'est inquiétant". Des répercussions sont aussi prévisibles sur les commerces qui se trouvent autour de l'usine. Ces conséquences économiques de la guerre qui deviennent concrètes et locales inquiètent les habitants : "il va y avoir pénurie, et il n'y aura plus de travail". À noter que Michelin a une trentaine de sites de production en Europe. La majorité devrait ralentir leur activité d'ici la semaine prochaine. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel