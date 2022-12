L'usine qui fait feu de tout bois

C'est un couteau très apprécié et connu de tous. L'histoire de sa fabrication reste unique. Dans l'usine Opinel, un simple carrelet devient un manche en quelques instants. Le processus projette des copeaux de bois un peu partout dans l'atelier. Mais que faire de cette matière ? Dans cette usine savoyarde, rien ne se perd et tout se transforme en chauffage. Grâce à des tuyaux d'aspiration, la sciure récupérée est stockée dans des silos de seize mètres de hauteur. Elle est ensuite brûlée dans cette chaudière, datant de 1972. Il y a 50 ans, juste avant le premier choc pétrolier, la famille Opinel était déjà préoccupée par les économies d'énergie. "On avait une ressource. Plutôt que de la gaspiller, on l’utilise à bon escient", confie le directeur général adjoint. Ce système permet à l'entreprise d'économiser entre 20 000 et 25 000 litres de fioul par an. C'est l'équivalent de 40 000 euros d'économies chaque année. Avec 6 millions de couteaux fabriqués chaque année et en constante croissante, l'entreprise ne risque pas d'avoir des problèmes de chauffage. Il est quasiment gratuit. TF1 | Reportage Y. Matisse, S. Thizy, S. Fargeot