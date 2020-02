L'utilisation des pesticides près des cours d'eau fait débat

Dans les zones agricoles, il est interdit d'utiliser des pesticides à moins de cinq mètres des cours d'eau. Toutefois, en Indre-et-Loire, les mares ou les fossés en bordure de champs ne figurent pas dans les zones à protéger. Plus précisément, près de 3 200 kilomètres de cours d'eau ont été effacés de la carte de la préfecture, qui alimentent pourtant les rivières. La pollution reste invisible, mais pour les communes concernées, l'épandage des pesticides est un enjeu majeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.