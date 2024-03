Lutte anti-drogue : visite surprise d'Emmanuel Macron à Marseille

Dès son arrivée dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), Emmanuel Macron va à la rencontre des habitants. Bain de foule, selfies, et bien sûr, beaucoup de questions. Bilan de la nuit, 80 arrestations et 3 points de deal démantelés. En tout, près de 750 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis lundi. L'Élysée soigne la mise en scène. Le point de situation est réalisé sur un capot de voiture de police, aux pieds des tours de la cité de la Castellane. L'opération "Place Nette XXL" doit durer plusieurs semaines. Ils ont prévu 170 interventions ciblées. Au-delà des quartiers nord, ce sont tous les accès stratégiques de Marseille qui sont sécurisés. La visite du président intervient après plusieurs coups de filet au sein des deux principaux gangs marseillais depuis deux semaines. Alors, assiste-t-on à un tournant de la lutte contre le deal à Marseille ? L'an dernier, 49 personnes ont été tuées dans des meurtres liés au trafic de drogue à Marseille. TF1 | Reportage N. Gandillot, P. Lefrançois, I. Azencot