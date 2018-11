Lutte contre le harcèlement à l'école : un spectacle pour faire le déclic

Près de 700 000 élèves français seraient victimes de harcèlement au collège chaque année. Mélanie Chocat, comédienne, parcourt les collèges de Normandie pour sensibiliser les élèves à travers ses spectacles. Elle incarne le personnage de Lisa, 13 ans, qui est vite devenue la risée de ses camarades de classe dans son nouvel établissement. Après le spectacle, un débat est ouvert. De nombreux collèges ont déjà pu voir les résultats de cette méthode qui a permis à de plus en plus d'élèves de s'ouvrir. D'ailleurs, TF1 diffusera le soir du 5 novembre 2018 un téléfilm intitulé "Le jour où j'ai brûlé mon cœur", à l’occasion de la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.