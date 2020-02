Lutte contre la désertification rurale : ces communes qui salarient les médecins

La nouvelle maison de santé de Vôge-les-Bains manque de médecins généralistes. Le docteur Didier Charron, le seul à y officier, cherche un successeur. Malgré les charmes de ce village vosgien, les candidats ne se bousculent pas. Pour les séduire, la municipalité propose deux ans de loyer gratuit, un logement de fonction et la possibilité de les salarier. Les jeunes docteurs pourraient s'y installer sans risque et ainsi assurer le suivi médical complet, utile pour 5 000 personnes du secteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.