Lutte contre le coronavirus : "Ce serait idiot de ne pas tester la chloroquine"

"L'équipe de Marseille est reconnue à l'échelle internationale", affirme le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris. Pour lui, le professeur Raoult est "une star dans cette affaire". Quant à la chloroquine, c'est un très vieux médicament qu'on connaît bien malgré ses effets secondaires, notamment cardiaques. Toutefois, "on est face à une maladie qui tue", a-t-il poursuivi. Certes, ces désagréments existent, "mais elles sont rares". "Si le médicament est bien pris, je dirai pourquoi pas". Quid des éventuelles difficultés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.