Lutte contre le Covid-19 : des Etats prêts à tout pour se procurer des masques

Vendus à quelques centimes d'euro l'unité, les masques sont devenus l'objet de toutes les convoitises. Le gouvernement français en a commandé plus de 1,5 milliard. Mais tant que ces produits resteront rares, les vols et les cambriolages continueront dans les pharmacies et hôpitaux. Certains pays vont même jusqu'à détourner des commandes en provenance de Chine pour s'en procurer.