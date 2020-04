Lutte contre le Covid-19 : inauguration anticipée du service de réanimation de l'hôpital Henri-Mondor

L'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne) ouvre son nouveau service de réanimation ce jeudi. Il devrait être inauguré dans un mois, mais les travaux ont été accélérés pour soulager et désengorger les hôpitaux de la région parisienne. Il a également fallu recruter 60 médecins et 240 professionnels pour prendre en charge les malades du Covid-19. En cas d'afflux massif, sept salles de réveil, capables d'accueillir 41 patients supplémentaires, sont également disponibles au sous-sol.