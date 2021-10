Lutte contre le gaspillage : un agriculteur organise une cueillette gratuite de haricots verts

Des haricots verts extra fins et bio sont à récolter gratuitement. Nadine n'a pas hésité à se retrousser les manches. "Ils sont beaux et tendres, je crois qu'on va se régaler", se réjouit-elle. Pour ce couple d'agriculteurs, c'est la seule solution pour éviter de détruire la récolte, car le groupe agroalimentaire qui devait acheter ces haricots verts les a finalement refusés. "C'est environ 150 tonnes en culture biologique. On s'est dit qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est impossible", explique Emmanuel Calers, agriculteur. A l'origine du problème, la présence d'une plante toxique, le datura. Les agriculteurs ont désherbé à la main, mais cela n'a pas suffi. Pour Stéphanie et son mari, des solutions de tri pourraient être mises en place pour éliminer cette plante après la récolte et trouver un moyen d'éviter de telles pertes. Cueillis à la main, ces haricots sont bien sûr parfaitement sains. Le manque à gagner est estimé à 80 000 euros sur l'exploitation. Par solidarité, chaque cueilleur est invité à laisser un don.