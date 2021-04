Lutte contre le gel : 24 heures aux côtés d'un viticulteur de Bourgogne

A seize heures, les bougies chauffantes sont déjà en place pour une nouvelle nuit de combat. Laurent Pinson a déjà perdu beaucoup et au mieux cette année, il fera une demi-récolte. Pour sauver ce qu'il en reste, lui et ses employés vont se battre. En effet, de nouvelles gelées sont attendues dans la nuit. Comme prévu, sa balise météo a donné l'alerte. A trois heures du matin, il faut intervenir. Dans les vignes voisines, on constate que la bataille contre le gel a déjà commencé. Sur le domaine de Laurent, ils sont cinq à être mobilisés, et il n'y a pas de temps à perdre. En 20 minutes sur une parcelle de grand cru, ils vont allumer 300 bougies, d'autant que le thermomètre affiche -2 °C. Le gel a toujours été un ennemi pour la vigne. A l'époque du grand-père de Laurent, les armes étaient différentes. Les bougies vont brûler jusqu'au lever du jour, le moment où la température est la plus fraîche et le risque de gel le plus grand. Quand le chant des oiseaux a annoncé l'arrivée du soleil, Laurent et ses ouvriers sont venus éteindre les bougies et vérifier l'état de leur bourgeon. Grâce au travail acharné toute la nuit, on constate qu'il n'y a pas eu de dégât dans les vignes.