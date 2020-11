Lutte contre le terrorisme : les contrôles se multiplient à la frontière italienne

Le maire de Nice Christian Estrosi réclame la suppression des accords de Schengen, qui permettent de voyager librement en Europe. Par ailleurs, les contrôles aux frontières, notamment en Italie et en Espagne, vont être doublés. Ce jeudi matin au poste-frontière Saint-Ludovic à Menton, une quinzaine de véhicules de gendarmerie sont stationnés. C'est plus que d'habitude selon les Mentonnais qui y passent régulièrement pour aller travailler ou faire quelques courses en Italie. Avec le reconfinement et pour lutter contre le terrorisme, les contrôles sont renforcés pour tous les véhicules sans exception. Tous les automobilistes doivent présenter leur autorisation de déplacement et les coffres des camionnettes sont systématiquement ouverts. Les frontaliers sont plutôt rassurés par cette présence en nombre des forces de l'ordre. Suite à l'attentat de Nice, ils estiment que c'est plus sécurisant. D'autres pensent qu'il faut fermer les frontières.