Lutte contre les flammes sur la plage

Cela ressemblerait presque à un volcan en éruption. Depuis la mer, face à la dune du Pilat, ce gigantesque panache de fumée noire persiste ce lundi matin encore. Pour un retraité, habitant d'une commune voisine, c'est un paysage de désolation. Il connaît bien cet endroit. Tous les week-ends, il vient y pêcher avec son frère. Au gré du vent, l'incendie de La Teste-de-Buch s'étend. Ce matin dès 10h30, les Canadair sont à nouveau entrés en action. Les plages sont interdites au public depuis le début de l'incendie, il y a sept jours. Ici, on voit bien que le feu a traversé la route départementale, qui se trouve derrière la plage. Sur des kilomètres, il y a encore de la fumée jusqu'à cinq ou six kilomètres, peut-être, de la plage de Biscarrosse (Landes). Cet après-midi, le risque c'est que le vent tourne et que le feu se dirige vers la plage située juste au Nord de la dune du Pilat. Les pompiers se préparent à la pire des journées ce lundi, avec des vents puissants et changeants. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. Lassalle