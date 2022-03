Lviv : les entreprises s’adaptent à la guerre

Habituellement, cette entreprise familiale de 70 employés fabriquent des ustensiles de pâtisserie. Mais pour participer à l’effort de guerre, le patron Maksym Andrushchyshyn a imaginé une barrière antichar à monter soi-même. Aujourd’hui, ils ont même diversifié leur savoir-faire et produisent des équipements directement pour l’armée ukrainienne. L’entreprise a quand même continué à fabriquer des casseroles, une toute nouvelle gamme destinée à la défense territoriale ukrainienne. Il y a encore deux semaines, les Ukrainiens venaient ici pour s’amuser, mais désormais ce terrain d'Airsoft avec des armes feux factices est bien devenu un vrai terrain d’entraînement. C’est Yuri, un militaire réserviste, qui dirige cette formation express à quelques dizaines de volontaires tous les jours. Parmi ces jeunes ukrainiens, la majorité n’ont jamais tenu une arme dans leurs mains. Les ateliers comme celui-ci attirent de plus en plus de monde, preuve que les habitants de Lviv veulent se tenir prêt à défendre leurs villes. TF1 | Reportage A. Bourdarias, E. Josset