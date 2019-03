Agression au lycée Paul-Eluard : les professeurs brandissent leur droit de retrait

A Saint-Denis, des individus se sont introduits dans le lycée Paul-Eluard armés de battes de baseball et de marteaux. Un élève a été blessé. Depuis cette agression, les professeurs et les élèves ne se sentent plus en sécurité. Malgré les différentes mesures mises en place, le personnel veut exercer son droit de retrait. Pour rappel, un incident similaire s'est déjà produit en septembre 2019 dans ce lycée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.