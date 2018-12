Des lycéens continuent de se mobiliser contre la réforme de l'éducation nationale

Au lendemain des violentes manifestations du 3 décembre 2018, la majorité des lycéens veulent l'accalmie. Mais les heurts ont continué Blagnac et à Lyon. Profitant de l'effet de masse créé par les gilets jaunes, les lycéens réclament notamment l'abandon du Parcoursup et dénoncent la création du Service National Universel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.