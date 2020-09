Lycées professionnels : beaucoup de travaux pratiques, donc plus de règles sanitaires

Comme dans toutes les écoles, la rentrée est aussi particulière dans les lycées professionnels. À Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), le premier cours est normalement consacré à la présentation du programme de l'année. Covid-19 oblige, il se transforme en une longue séance d'explication des mesures sanitaires. À chaque début et fin de cours, les élèves vont devoir désinfecter leurs outils et leurs surfaces de travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.