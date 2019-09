Lycées : retard de livraison des livres scolaires

Les élèves de seconde et de première, n'ont, pour la plupart, pas encore reçu leurs manuels scolaires. Ils se comptent en dizaine de milliers sur tout le territoire. Un retard dû à la réforme du lycée tardive, qui a engendré la traîne des commandes et des livraisons. Les enseignants et les élèves patientent comme ils peuvent. Avec le nouveau bac et les nouveaux programmes scolaires mis en place, ce retard n'est pas rassurant pour les parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.