Lyon, la capitale de la soie, fait son festival

C'est une foule digne d'un jour de soldes. Que cache ce bâtiment historique lyonnais ? Un spectacle : des couleurs, des reflets, des tissus par milliers rarement montrés au grand public. "C'est magnifique", "Tout est beau", "C'est un régal pour les yeux", "C'est remarquable", lancent ces dames. Des tissus qui, toute l'année, habillent les mannequins des podiums. Ils sont réservés aux grands couturiers. Une fois par an sur ce marché, les soyeux lyonnais les dévoilent et les vendent à prix cassés. C'est donc le rendez-vous des couturières amatrices qui s'y précipitent. Car elles ont des idées plein la tête : faire des ensembles, des robes de mariage, des vestes, des caftans marocains, etc. Derrière ce festival de couleurs, voici des fabricants en pleine démonstration. Le textile emploie toujours 17 000 personnes dans la région. Sur place, on trouve aussi des cravates, des foulards, des étoles, de quoi remplir la hotte de Noël. Craquer ou juste admirer, 10 000 visiteurs sont attendus ici jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi