Lyon : les ordures s'amoncellent dans les rues

Dans une trentaine de communes autour de Lyon, les éboueurs font grève depuis huit jours. Ils réclament une hausse de salaire et s'opposent à la mise en place d'un seul agent à l'arrière durant les tournées. Les négociations semblent être au point mort et dans les rues, les ordures s'entassent. Une situation qui inquiète les riverains, surtout les commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.