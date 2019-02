Lyon : Styl Costumier, près de 200 ans d'histoire de costumes

A Lyon, Styl Costumier fabrique et entretient des costumes de théâtre et d'opéra depuis presque 200 ans. C'est un véritable bonheur de visiter cette malle au trésor où l'on peut trouver entre autres un uniforme de poilu avec les accessoires qui vont avec. Faute de repreneur, l'atelier fermera ses portes en juin 2019. La propriétaire a mis en vente sa collection de 14 000 tenues historiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.