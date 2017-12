Lyon : la ville se réveille les pieds dans la neige

Dès leur réveil, les Lyonnais font face aux routes enneigées. Les trottoirs en sont devenus glissants. D'ailleurs, la circulation des bus sera interrompue pendant plusieurs heures. Aucun bus ni traîneau dans les rues, mais des vélos. De nombreux bouchons se sont aussi formés. Des absences et de retards sont à prévoir sans oublier les nombreux rendez-vous annulés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.