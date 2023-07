Ma chambre ne correspond pas à celle que j’ai réservée : quels sont mes droits ? Le 13H à vos côtés

Si on vient de réserver une chambre avec vue sur la mer, et en arrivant, cette chambre donne sur le parking, une usine ou un supermarché. Que peut-on faire ? Il faut d'abord demander à en changer, car parfois, il peut s'agir d'une simple erreur. Dans le cas où l'hôtel serait déjà complet, vous pouvez rester dans la même chambre, mais demander une réduction, même si vous avez déjà payé une partie de votre réservation. Dans le cas où l'hôtelier dit "non", vous pouvez quitter l'établissement et vous faire rembourser entièrement. Adressez une lettre qui rappelle la loi et vos droits. Selon la loi, on peut s'appuyer sur le Code civil. Si on ne vous donne pas la chambre prévue, ça s'appelle l'"exécution imparfaite du contrat". Vous pouvez donc demander une réduction. Si la description de l'hôtel n'est pas la bonne, vous pouvez demander l'annulation de votre contrat, ou même un remboursement. Il est aussi possible de demander des dommages et intérêts à l'hôtelier en faute si vous avez dû réserver à la dernière minute un autre établissement plus cher. Si vous avez réservé en ligne sur une plateforme, il faudra agir contre l'hôtelier. Mais si vous êtes passé par une agence de voyages, c'est elle qui sera en cause. A. Bazar