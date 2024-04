Ma maison est en carton !

A première vue, la maison de la famille Mistura est normale, similaire aux autres du quartier. Et pourtant, elle est différente dans sa conception, elle est fabriquée avec du carton. Le carton est solide et résiste même aux tempêtes. Fabriqués en feuilles de carton avec des alvéoles, les panneaux vont faire presque 15 cm d'épaisseur. On a une structure très rigide qu'on ne peut ni plier, ni écraser. Les alvéoles permettent d'emprisonner l'air et offrent au carton une capacité isolante plus efficace que la laine minérale. Ce type de construction se développe petit à petit partout dans le pays, plus de 15 000 mètres carrés construits en dix ans. A Brest (Finistère), les premiers logements sociaux en carton vont bientôt voir le jour. Cédric reçoit plusieurs centaines de blocs qu'il ajuste à sa guise : "on peut créer la forme qu'on veut, c'est comme du bois, on en fait tout ce qu'on veut". Le matériau permet d'avoir plus de mètres carrés utiles comparé aux constructions habituelles. Ce matériau est écologique. Ces blocs de carton sont issus du recyclage. Ils sont assemblés dans une entreprise en Loire-Atlantique, une matière brevetée et vendue par Alain Marboeuf. TF1 | Reportage M. Pirckher, N. Hesse, M. Giraud