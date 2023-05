Ma maison sur le toit

Douze mois de travaux plus tard, la maison où Charles vivait est rénovée, coiffée d'une maison perchée sur son toit. Lui et sa compagne occupaient auparavant le dernier étage. Mais avant de se lancer, il a fallu convaincre les autres propriétaires de l'immeuble. Les charges pour tous les copropriétaires ont baissé de 10 %. Coût total de la construction, 300 000 euros, soit autant qu'une maison du centre-ville à l'époque. Brest (Finistère) prend de la hauteur, même les hôtels s'y mettent. Pour agrandir son établissement et gagner 20 chambres supplémentaires, ce gérant n'avait pas d'autres choix et a tout de suite perçu les avantages de cette surélévation. Tony, l'architecte, suit le chantier depuis le départ et n'a pas choisi les matériaux au hasard. Dans le pays, 10% des logements pourraient, en théorie, être surélevés. Il faut respecter des règles, à commencer par le plan local de l'urbanisme. Et dans certaines villes classées, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est indispensable. Si vous aussi vous rêvez de prendre un peu de hauteur, inutile de chercher en agence. Les annonces "toit à bâtir" sont extrêmement rares. En général, il faut d'abord devenir propriétaire d'un dernier étage. TF | Reportage C. Ebrel, M. Pirchker, J. Denniel