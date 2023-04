Ma région a un lieu extraordinaire : à la découverte des orgues d'Auvergne

Sur deux kilomètres, on pourrait confondre ces colonnes de pierre avec une falaise. Ces orgues majestueuses se sont formées il y a environ quinze millions d'années, résultat d'une coulée de lave d'un ancien volcan. Un rendez-vous pour les amoureux de la nature, l'endroit rêvé pour s'élancer en parapente. Le panorama est grandiose face aux monts d'Auvergne. Admirer ce paysage, c'est le quotidien des habitants de la petite ville de Bort-les-Orgues. Ici, la vue sur les orgues est un spectacle permanent. Nous avons parcouru ce sentier de randonnée qui traverse la Corrèze du Nord au Sud. Après une longue marche, on voit les choses d'en haut, vraiment comme un oiseau. Un point de vue dont se régale depuis 20 ans le gérant de ce petit espace de restauration et de souvenirs. Un peu plus loin dans la vallée, tout près des orgues, l'homme a lui aussi façonné ce paysage. Le barrage de Bort-les-Orgues est l'un des rares dans le pays à surplomber une ville toute entière avec ses 120 mètres de hauteur. Un patrimoine industriel inauguré en 1951, qui a trouvé toute sa place. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre