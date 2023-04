Ma région a un lieu extraordinaire : la vie aux alentours du lac de Biscarrosse et de Parentis

Prendre son envol à la surface de l'eau. Un plaisir dont Bernard Liagre ne se lasse pas, même après plus de 25 ans de pratique et des milliers d'heures de vol. À 100 mètres d'altitude, sous les flotteurs de l'hydravion, se trouve le lac de Biscarrosse. Ses 3 500 hectares d'eau douce sont les terrains de jeu des pilotes depuis les années 30. Saint-Exupéry ou Mermoz y ont effectué les premiers vols transatlantiques. Aujourd'hui, des passionnés comme Bernard font encore voler et entretiennent ces engins mythiques mi-avion mi-bateau. Protégés des assauts de l'océan par un cordon dunaire, le lac de Biscarrosse et de Parentis est le second plus grand lac de l'Hexagone. Un coin extraordinaire pour une plongée en pleine nature et une piste de décollage rêvée pour les passionnées d'hydravions. D'ordinaire, Bruno Pérard pilote des Canadairs comme l'an dernier au-dessus du feu du Landiras. En ce moment, il s'entraîne à Biscarrosse. Une autre manière aussi pour lui de profiter du paysage. Sous ses pieds, l'eau, mais aussi la forêt s'étendent à des kilomètres. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Devaux, E. Braem