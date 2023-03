Ma vie avec vue sur le Mont-Saint-Michel

Les frères Hubert, Alexy et Valentin, sont la cinquième génération à produire des légumes, avec une vue unique au monde. Un cadre hors du commun et un sol idéal pour leur culture de carotte, de navet et de salade. Pour comprendre le secret de cette terre, Alexy et Valentin nous font prendre de la hauteur. En quelques secondes, l'ULM atteint 200 mètres d'altitude et sous nos yeux, des kilomètres de champs rectilignes se dévoilent. Voilà 30 000 Ha de marais très fertiles, qui ne sont qu'une infime partie de la baie. A l'extrême-ouest de la baie, on retrouve Inga Smyczynski qui initie Melissa et Thierry au dessin sur plage. L'intensité des marées lui offre les heures nécessaires pour griffer un sable ni trop sec ni trop mouillé. Et après trois heures de travail, on peut apprécier une œuvre éphémère, vite rattrapée par les éléments. Dans la baie, le son des cloches annonce le printemps. C'est la première sortie de l'année pour Yannick Frain avec ses brebis. Plus que le paysage, ce sont les herbues régulièrement recouvertes par la marée qui font toute la renommée des agneaux des prés salés. Aujourd'hui, il ne reste que quatre élevages de ce type dans la baie, un patrimoine que Yannick veut préserver. L'écosystème des prés salés est en jeu. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau