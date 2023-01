Ma vie dans un lieu insolite... un moulin à vent

Du fond de son jardin, ce n'est pas un château ou une chapelle que Rémi Pénigaud aime venir contempler, mais son moulin. C'est un rêve de gosse, encré au plus profond de l'enfance de ce descendant de meunier. L'amour pour un monument de pierre, resté à l'abandon pendant des décennies. Jusqu'au mois de décembre dernier, Rémi n'avait jamais vu son moulin en entier, sauf sur une vieille photo. Une vie dans l'armée, en expédition partout dans le monde, mais toujours cette obsession, remettre le vieux moulin de famille en état, tel qu'il le dessinait dans ces cahiers d'écolier, avec un toit et des ailes. Le passionné a tout refait patiemment, jusqu'à ce vendredi glacial de décembre. C'est peut-être l'un des jours les plus importants de Rémi. Il a tout prévu. Cela fait des années que Rémi rêve de voir son moulin entier. Son rêve va peut-être se réaliser aujourd'hui. C'est un grand jour et c'est une fête pour la famille et les amis. Trinquer à la renaissance du monument et aux prochains projets de Rémi. Le descendant de meunier va maintenant restaurer l'intérieur de l'édifice pour qu'un jour, son moulin puisse produire de la farine, comme il y a un siècle. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux