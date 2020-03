Ma vie de confiné : comment Grégoire Guist'Au fait-il ses courses ?

Avec l'ampleur de la crise sanitaire, on est obligé de rester chez soi par mesure de sécurité. C'est notamment le cas de Grégoire Guist'Au, correspondant de TF1 dans le Sud-Ouest, qui vit à Talence, près de Bordeaux. Mais à J8 du confinement, il a besoin de faire ses courses pour nourrir sa famille. Comment s'y prend-il ? Quelles mesures ont été mises en place dans sa ville ?