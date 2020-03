Ma vie de confiné : le quotidien d'une famille en région parisienne

Le télétravail, les courses, les jeux avec les enfants... pas facile de gérer la vie en confinement. Une famille habitant en région parisienne a filmé pour nous son quotidien de confiné. Sa nouvelle vie est très rythmée et chaque journée bien remplie. En dressant le premier bilan de la situation, les parents estiment que chaque membre de la famille commence à prendre ses habitudes.