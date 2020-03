Ma vie de confinée : comment Linda Huré s'organise-t-elle avec sa famille ?

A l'heure où les cas de Covid-19 se multiplient dans le pays, il est plus important que jamais de rester chez soi. Linda Huré, correspondante de TF1 à Marseille, elle, n'est pas tout à fait confinée car elle continue de faire des reportages sur le terrain. Mais pendant qu'elle travaille, son mari et ses enfants, eux, restent à la maison. Comment sa famille s'organise-t-elle ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.