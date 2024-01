Ma ville dans une bulle

Et si vous leviez les yeux sur le grand livre de votre ville ! Prenez ensuite un crayon pour laisser l'inspiration guider votre main, l'histoire vous conquérir. Chaque détail compte, surtout quand il s'agit, comme Christophe, d'en faire une bande dessinée. Son thème du moment, les fresques lyonnaises. Vous ne les connaissez pas, les habitants, si. Elles sont à chaque coin de rue. Allier l'amour de sa ville et la passion de la BD, un rêve de gosse pour Christophe. Lyon l'inspire, et il n'est pas le seul. Ils sont 50 comme lui à la dessiner pour en faire une revue mensuelle. Sa cathédrale, son Hôtel-Dieu, les rues de Lyon vous entraînent dans la trépidante épopée de la ville. Ces illustres personnages sont mieux qu'un livre d'histoire, car il y a de quoi en faire un roman ou plutôt une centaine de BD de dix ans. Ici, les auteurs ne se contentent pas d'esquisser ou d'écrire, ils se transforment en historiens. Damien explique : "c'est important de se documenter parce qu'il faut coller à la réalité et puis, il ne faut dire de bêtises aussi dans nos numéros ; il y a forcément des passages qui sont un petit peu romancés (...), mais tous les dialogues sont tirés de témoignages". TF1 | Reportage G. Charnay, S. Agi