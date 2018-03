La Macarena, la vierge la plus appréciée d'Andalousie

En Espagne, la procession de la vierge de la Macarena est l’événement le plus attendu d'Andalousie durant la semaine sainte. En effet, les croyants attendent sa sortie avec ferveur, au pied de la Basilique de Séville, pour la toucher ou lui donner des offrandes. La Macarena va d'ailleurs parader toute la nuit pour ne rentrer dans son église que le lendemain après-midi pour le bonheur de ses fidèles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.