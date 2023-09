Mâcher, c'est bon pour la santé !

Ce jeudi matin, nous sommes allés vous poser la question indiscrète au marché : qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? : "Une salade de riz avec des tomates, et du jambon blanc" ; "Des œufs au plat, du riz au lait, et puis du raisin". Ce sont des plats essentiellement mous. Les Français consommeraient de moins en moins d'aliments fermes. Les plats transformés, les hamburgers, et les pâtes à tartiner ont le vent en poupe. Ce boucher, lui, dirait que ses clients recherchent plutôt de la tendreté, et peut-être une pointe de tendresse aussi. Mais le problème est là, nous mâchons moins, or que c'est essentiel pour notre santé. La mastication est essentielle pour renforcer nos dents et nos gencives, mais prendre le temps de mâcher permet aussi de mieux digérer les aliments. Selon Ingrid Charvet, diététicienne et nutritionniste, c'est une question d'équilibre. Il ne faut s'interdire aucun aliment, ferme ou mou, mais varier les plaisirs. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec