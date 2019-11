Machine de Cirque, le phénomène québécois qui a conquis les Parisiens

Machine de Cirque, ce sont cinq jeunes talentueux acrobates et jongleurs québécois. Depuis quatre ans, cette bande de joyeux lurons dépoussière les arts du cirque à travers l'histoire de cinq hommes, seuls au monde, qui imaginent une drôle de machine pour trouver d'autres survivants de l'apocalypse. Entre la piste et la scène, le spectacle est empreint de légèreté et de liberté, avec des acrobaties, des jongleries et des pitreries. Leur première représentation à La Scala de Paris a conquis le public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.