Machines à pain, yaourtières, robots : le boom du petit électroménager

Croustillant, doré, et surtout fait maison, il aura fallu trois heures à Valentine pour obtenir ce résultat grâce à sa toute nouvelle machine à pain. Elle veut faire du pain comme sa grand-mère. Avec l'expérience en moins, elle en est à son troisième essai. Le fait maison n'a jamais autant séduit. En un an, le petit électroménager a boosté ses ventes de 11%. Le best-seller est un robot qui fait tout, tout seul. Sur le podium, on trouve également les machines à café à grains, les machines à pain et même les yaourtières. Le chiffre d'affaires de certains magasins est en hausse de plus de 50% comparé à la même période de l'année dernière. "C'est inespéré", confie Joël Tarteix, directeur du magasin Darty à Lampertheim (Bas-Rhin). La fermeture des restaurants et le télétravail nous incitent à cuisiner. Louise a acheté sa yaourtière entre les deux confinements. Quatre mois sont passés depuis l'achat et aucun regret. Nappage confiture, miel ou sucre de canne, c'est toujours meilleur quand on l'a fait soi-même.