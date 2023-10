Machines à sous piratées : comment les escrocs gagnent (presque) à tous les coups

À l'ouverture du casino d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) ce lundi matin, ces habitués s'apprêtent à jouer, et les machines les plus utilisées seront bien sûr les machines à sous. Elles représentent 80% des recettes des casinos, et sont depuis quelques années la cible de fraudeurs très organisés. L'an dernier, à Enghien, un homme est surpris en flagrant délit de triche. Il a piraté une machine à sous et a empoché 12 000 euros. Comment est-ce possible ? Les machines à rouleaux appartiennent au passé. Désormais, les machines sont dotées d'un algorithme. Les escrocs, munis d'un simple smartphone avec une application frauduleuse, détournent cet algorithme et remportent le jackpot. Les casinos sont tous bien conscients de l'existence de cette fraude, mais dépassés par une technologie avancée et discrète. Les voleurs parviennent à augmenter la fréquence des gains. D'autres voleurs ont opéré dans cet établissement, la perte totale s'élève à 400 000 euros. Contacté, le groupe Barrière qui exploite le casino n'a pas souhaité nous répondre. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, C. Nieulac