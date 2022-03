Macron candidat, la campagne s'accélère

Les affiches et les tracts étaient dans les cartons depuis plusieurs semaines. Ils ne manquaient plus que lui pour les dégainer. Au Rassemblement National, c’est la fin d’une longue attente. Marine Le Pen retrouve enfin son adversaire de 2017. Dans l’équipe de Valérie Pécresse aussi, haro sur le bilan d’Emmanuel Macron. Un "Waterloo sécuritaire" pour Éric Ciotti, tandis que Xavier Bertrand dénonce "cinq ans de fracture". L’objectif désormais à droite, c’est de pointer les faiblesses du quinquennat sur tous les sujets. De l’autre côté de l’échiquier, à gauche, on attendait cette entrée en campagne de pied ferme. Pour Annie Hidalgo, "le débat démocratique va enfin pouvoir se tenir". Les communistes et insoumis, eux, n’ont aucune hâte de débattre avec le président candidat. Malgré son entrée tardive en campagne, Emmanuel Macron reste donné en tête dans toutes les enquêtes d’opinions. Ils restent à ses adversaires 37 jours pour espérer prendre sa place. TF1 | Reportage M. Desmoulins, P. Larrouturou, V. Pierron