Macron face à la crise ukrainienne : l’analyse d’Adrien Gindre

Le message présidentiel qui se tiendra ce jeudi, sera un message très court. Ce sera d’abord pour dire solennellement la condamnation de la France de la décision de Vladimir Poutine. L'objectif est de souligner la détermination d’Emmanuel Macron à prendre des décisions qui vont s’imposer, qui vont être discutées puisqu’on est dans une journée très sensible pour le président faite de coups de fil et d’échanges. Tout cela est fait pour pouvoir définir une nouvelle vague de sanctions, une forme de soutien à l’Ukraine, car c’est l’autre dimension de la prise de parole du chef de l’État. Ce sera aussi pour pouvoir dire qu’il y a deux jambes, la riposte pour Vladimir Poutine et le soutien aux Ukrainiens. La volonté est que l'Hexagone et l’Europe puissent lancer une riposte économique et financière. Cependant, la question est celle de l’efficacité. Quelles sanctions peuvent réellement avoir un impact ? Il y a une hésitation stratégique entre les partenaires. Faut-il aller dans la surenchère face à Vladimir Poutine ou faut-il trouver une voie d’apaisement ? La réalité est qu’il va falloir peser avec l’un et l’autre. A. GINDRE