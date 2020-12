Macron positif au Covid-19 : le président travaille depuis la résidence de La Lanterne

Aux dernières nouvelles, Emmanuel Macron avait de la fièvre et une grosse fatigue. Jeudi dernier, en fin de journée, lors d'une visioconférence, on a également pu constater que le président toussait un petit peu. Si le chef de l'État a été placé en isolement à La Lanterne, Brigitte, son épouse, est restée isolée au palais de l'Élysée. La résidence de La Lanterne est un lieu qu'Emmanuel Macron connaît très bien. En effet, il vient régulièrement passer ses week-ends ici. Son entourage a assuré qu'il y avait tout le matériel nécessaire pour travailler. Un matériel sécurisé surtout pour pouvoir notamment faire des visioconférences. Notons que sur place, le président de la République n'est pas tout seul. Il y a avec lui des équipes, mais des équipes réduites au minimum et avec le moins d'interaction. Tout cela dans le souci à la fois de montrer qu'Emmanuel Macron respecte toutes les précautions, mais aussi qu'il est toujours au travail.