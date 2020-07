Macron pris à partie aux Tuileries : retour sur une sortie mouvementée

Alors que le chef de l'Etat et son épouse se baladaient dans le jardin des Tuileries, un groupe de gilets jaunes les a interpellé. Le face à face assez agité a d'ailleurs été filmé. Les militants ont notamment fait part de leur colère en ce qui concerne les problèmes de pouvoir d'achat ou encore la justice fiscale et sociale. Heureusement, tout s'est bien terminé et l'un d'entre eux n'a pas manqué de remercier le président d'avoir pris le temps de les écouter.