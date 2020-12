Macron testé positif au Covid : le point sur la situation

L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre ce jeudi. Emmanuel Macron a été testé positif à la Covid-19. "C'est un vrai bouleversement dans l'agenda du chef de l'Etat", affirme Bastien Augey. Par exemple, son déplacement au Liban pour la semaine prochaine a été annulé. Il va devoir diriger le pays isolé et en télétravail depuis le palais de l'Élysée. Pour l'instant, son entourage a précisé qu'il s'agit de symptômes légers et qu'il est en capacité de gouverner. Par conséquent, les équipes de l'Élysée doivent retracer un par un les cas contacts du président de République. C'est le cas notamment du Premier ministre français Jean Castex, du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Ils vont devoir s'isoler pendant sept jours. Certains ministres membres de la majorité sont également concernés. Toutefois, ceux qui ont participé au Conseil des ministres mercredi dernier, eux, ne sont pas considérés comme cas contacts. Pour cause, les gestes barrières ont été respectés.